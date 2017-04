Ponte del 1° maggio, trasporti «rivoluzionati» per il corteo dei lavoratori: le linee deviate

TORINO - Il 1° maggio si avvicina. In occasione della festa dei lavoratori, il servizio di trasporto pubblico subirà alcune variazioni e riduzioni a causa del corteo in centro. I cambiamenti riguardano soprattutto la mattinata e il primo pomeriggio di lunedì. La metropolitana sarà in servizio dalle 07:00 all’1:00 con l’ultima partenza dal capolinea Fermi alle ore 00:10 e Lingotto alle ore 00:35. Variazioni invece per quanto riguarda le seguenti linee: 13, 15, 16 c.d.,16 c.s., 18, 30, 55, 61, 68, 70, Venaria Express, Rivoli Express.

Il servizio urbano e suburbano di superficie, con eccezione della linea 4 che sarà in servizio dalle ore 7.00 alle ore 21.00 (ultima partenza da entrambi i capolinea) sarà svolto invece:

- al mattino dalle ore 7.00 alle ore 12.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 12.45

- al pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 19.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 19.45

sulle seguenti linee (con percorsi festivi):

1 – 2 – 3 – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero «Parco») – 7 (solo pomeriggio) - 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 cs - 16 cd - 17 – 18 – 19 (solo al mattino) – 29 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 36 nav – 37 - 41 – 42 – 45 – 46 – 47 – 49 – 50 – 55 – 57 – 58b – 59 – 61 – 63b – 64 – 67 – 65 – 67 – 68 (solo al mattino) – 69 – 70 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero «Parco») – 76 – 102 (solo al mattino) – SE1 – VE1 – Tranvia Sassi-Superga.

Rispetto alla normale rete festiva, non saranno in servizio le linee: Star 1 – Star2 – 6 – 27 – 38 – 39 – 44 – 46 nav – 54 – 56 – 60 – 63 – 69 – 71 – 73 – 75 – CO1.

Variazioni di percorso per il corteo del 1° maggio