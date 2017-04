Cosa fare questo week end? Tutti i migliori appuntamenti in programma a Torino e dintorni

TORINO - Non sapete cosa fare durante questo lungo fine settimana? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma a Torino e dintorni. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, inaugurazioni ed eventi gastronomici: a Torino, non c'è davvero il tempo di annoiarsi!

Gli eventi da non perdere a Torino

Pasta Festival al Lingotto

A Lingotto Fiere hanno organizzato una grande festa in onore di uno degli alimenti più amati in tutto il mondo: sua maestrà, la pasta. Dal 28 aprile al primo di maggio venticinque pastifici provenienti da tutta Italia si riuniscono a Torino per celebrare questo prodotto eccezionale del patriminio nostrano. L'ingresso è libero, cosa aspettate?

Cannabis Parade

Torino scende in piazza per «dire sì» alla cannabis. Saranno migliaia le persone che sabato 29 aprile, a partire dalle ore 15:00, prenderanno parte alla «Cannabis Parade» in piazza Vittorio Veneto, una vera e propria parata antiproibizionista. L’obiettivo? Far sentire la voce di chi vuole legalizzare la cannabis.

Musei Aperti a Torino

La cultura non si ferma mai. In occasione del ponte per la Festa dei Lavoratori, i Musei Reali rimarranno aperti per consentire a torinesi e turisti di ammirare le meraviglie custodite nelle sale dei musei. Sabato 29 e domenica 30 aprile, l’orario sarà il solito mentre lunedì 1° aprile, i Musei Reali osserveranno il seguente orario: dalle 14 alle 19.

Messer Tulipano a Pralormo

La mostra floreale che sta colorando il castello di Pralormo dal primo di aprile si prepara ad accogliere una nuova ondata di visitatori dopo il boom di ingressi di Pasqua. Se non avete ancora avuto occasione di visatare la mostra di tulipani più profumata che ci sia in circolazione questa è il momento buono: oltre 30.000 tulipani sono infatti appena arrivati a Pralormo direttamente dall'Olanda.

Caccia al Tesoro nelle Langhe

Appuntamento il 1° maggio per un’esperienza divertente e unica da fare in gruppo, in coppia o con amici: una caccia di indizi nel cuore della Strada del Barolo, immersi nei colori e nei profumi delle Langhe. I premi? Bottiglie, cene e pernottamenti.

Robert Doisneau al Forte di Bard

E' l'ultima occasione per visitare la mostra del celebre fotografo francese Robert Doisneau, esposta dal 17 dicembre al forte di Bard. Lo scatto del bacio tra i due innamorati che ha fatto la storia della fotografia mondiale sarà esposta al forte ancora fino al primo di maggio. Biglietto intero: 7 € - ridotto: 5 €. Affrettatevi, la vista dal forte è, in ogni caso, mozzafiato!

Branduardi al Colosseo

«Less is more» è il titolo dello spettacolo di Angelo Branduardi, in scena questa sera, venerdì 28 aprile al teatro Colosseo. Il maestro sarà accompagnato dal compositore e arrangiatore Maurizio Fabrizio. Un'esperienza unica tra violini, strumenti a fiato e pianoforte...