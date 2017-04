Corso Grosseto: sale la preoccupazione, stop ai mezzi pesanti e massimo 30 chilometri orari

TORINO - A metà marzo tutti gli occhi della città erano stati rivolti verso il cavalcavia di corso Grosseto dopo che alcuni laterizi erano crollati richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e il transennamento dell’area. Erano state spese verità e bufale su quella che di fatto è una delle strutture principali per la viabilità della zona. A quasi due mesi da quei giorni, il Comune di Torino ha emesso un divieto che entrerà in vigore dal prossimo venerdì, il 5 maggio: il transito sul cavalcavia sarà limitato ai soli mezzi di peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate e di altezza inferiore a 2 metri e 70 centimetri. Ma non solo: è stato abbassato il limite di velocità a 30 chilometri orari.

Limitazione «a scopo precauzionale»

Che il cavalcavia non sia stato curato troppo negli ultimi anni è cosa nota, visto che sono stati evitati gli interventi straordinari in prospettiva della demolizione e della realizzazione del collegamento della linea Torino–Ceres che, stando alle ultime notizie, dovrebbe avvenire al termine dell’estate. Le limitazioni imposte dal Comune di Torino comunque, fanno sapere da Palazzo Civico, «hanno esclusivamente scopo precauzionale» e servirebbero a limitare l’impatto del traffico. Sempre sotto osservazione, il divieto servirebbe a preservare il cavalcavia.