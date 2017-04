Sassi-Superga, la Mole e tutti i servizi turistici: le variazioni di orari e percorsi il 1° maggio

TORINO - La festa dei lavoratori si avvicina. In occasione del 1° maggio, i servizi turistici subiranno alcune variazioni. Dall’ascensore della Mole alla tranvia Sassi Superga, passando per il Venaria Express e tanti altri servizi: ecco tutti gli orari e le possibili variazioni di percorso

- Tranvia Sassi-Superga. Sabato 29 aprile le vetture della cremagliera viaggeranno dalle 9.00 alle 20.00 con partenze ogni ora. Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio saranno in servizio con partenze dalla stazione di Sassi ogni ora dalle 9.00 alle 14.00 e ogni mezz’ora dalle 14.30 alle 20.00 (ultima corsa di ritorno dalla stazione di Suprga alle 20.30).

- Ascensore della Mole Antonelliana. Sabato 29 aprile sarà in funzione dalle 9.00 alle 23.00. Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio dalle 9.00 alle 20.00; con lo stesso orario festivo, sarà in servizio anche il 2 maggio (il martedì è normalmente giornata di chiusura infrasettimanale).

- Linea 7 storica. Il 29 e 30 aprile i tram storici viaggeranno dalle 9.30 alle 19.30 con corse ogni ora il sabato e la domenica mattina, mentre pomeriggio domenicale le corse partiranno ogni 30 minuti. Il 1° maggio i tram storici saranno in servizio al pomeriggio con corse ogni ora dalle 14.30 alle 19.30. Capolinea in piazza Castello.

- Venaria Express. Il bus per la Reggia di Venaria e per il Parco della Mandria sarà in servizio anche lunedì 1° maggio con l'orario in vigore nei giorni festivi (pdf). Il percorso varierà durante lo svolgimento del Corteo dei Lavoratori: scopri di più.

- Rivoli Express. Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio sarà attivo il nuovo servizio gratuito per i visitatori del Museo che collega il centro di Torino con il Castello di Rivoli, con partenze da Torino alle ore 9.30, 12.00, 14.30 e 17.10 e da Rivoli alle ore 10.30, 13.00, 15.30 ed 18.10. Capolinea in Torino e percorso varieranno durante lo svolgimento del Corteo dei Lavoratori: scopri di più.