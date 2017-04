Finge di aspettare un bambino per estorcere soldi all'ex, l'uomo non le crede e la lite degenera

TORINO - La donna, una cittadina nigeriana di 23 anni, si è recata a casa dell'ex compagno, straniero anch'esso e residente regolarmente sul territorio italiano, chiedendogli 500 euro per i suoi bisogni. L'uomo però non ha creduto alla donna quando questa gli ha detto di essere incita e probabilmente per questa ragione la lite è degenerata fino a spingere l'uomo a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Falsi svenimenti

Alla vista dei poliziotti la donna ha messo in scena diversi malori quali alcune perdite di sensi palesemente false. Gli agenti hanno comunque richiesto l'intervento del 118 e, dai successivi controlli medici, è emerso che la ventitreenne non era affatto in stato interessante. Negli uffici della Questura la donna ha più volte strattonato gli operatori, dimenandosi, scalciando, urlando e colpendo al viso uno dei poliziotti. Gli agenti del Commissariato «Barriera Milano» la hanno quindi tratta in arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.