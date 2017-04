Anziana signora travolta da un auto in corso Casale: i primi soccorsi dal medico alla guida dell'auto

TORINO - Erano circa le 8.50 di questa mattina, sabato 29 aprile, quando una Toyota Yaris ha travolto un'anziana signora mentre questa stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali in corso Casale. La signora, una donna di 74 anni, all'incirca all'altezza del civico 200, ha attraversato il corso e la macchina, che viaggiava in direzione San Mauro, non è riuscita a evitarla. Al volante dell'auto che l'ha travolta c'era una donna di 33 anni, risultata negativa all'alcoltest.

I primi soccorsi

L'anziana pensionata è attualmente ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino in prognosi riservata. Sembrerebbe essere stata proprio la donna alla guida della Toyota, un medico, a prestarle i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Infortunistica della polizia municipale che invitano chiunque avesse visto qualcosa a contattare il numero di telefono 011/26509-10.