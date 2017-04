TORINO - Erano da poco passate le 16.30 di oggi, sabato 29 aprile quando si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pubblico GTT. Lo scontro è avvenuto in corso Peschiera all'angolo con via San Paolo. Ancora da appurare quali siano state le dinamiche dell'incidente. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale, attualmente a lavoro per far luce sulle cause dello scontro.

+++notizia in aggiornamento+++