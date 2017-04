Cannabis Parade, tra i manifestanti furgone con due poliziotti investiti: «Ops, incidente…»

TORINO - Sono migliaia le persone che ieri pomeriggio hanno sfilato per le vie della città per chiedere a gran voce la legalizzazione della cannabis. Una manifestazione autorizzata, che ha visto la partecipazione di tante persone comuni provenienti da tutta Italia e anche di qualche consigliere ed ex consigliere comunale. Da piazza Vittorio al parco della Pellerina, durante le ore di marcia sotto il sole di una bella giornata primaverile, è balzato all’occhio di molti un furgone bianco, con due manichini di poliziotti investiti.

Lo Russo: "I manichini? Una porcata..."

Una nota stonata in un corteo pacifico, una trovata di cattivo gusto che ha subito dato vita a polemiche e reazioni sdegnate. Sfoghi e opinioni che, come spesso accade, sono arrivati soprattutto sui social network. Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico, ha commentato con toni molto duri ricevendo il sostegno di tantissime persone: «Comunque la si pensi sul punto, questo furgone con i manichini di due agenti di polizia che oggi ha sfilato nella manifestazione svolta a Torino per promuovere la legalizzazione della cannabis è una vera porcata».

Il post su Facebook: "Ops... incidente"

Se qualcuno si è sdegnato, c’è anche chi ha provato a sdrammatizzare parlando di «semplice goliardia» e chi invece, non pago, ha voluto ironizzare ulteriormente. Sulla pagina della Cannabis Parade spicca infatti un post eloquente: «Ops… incidente!» scritto da una divertita manifestante. In molti si sono chiesti come mai il furgone non sia stato fermato, altri hanno immediatamente invocato una presa di distanza da parte dei consiglieri comunali presenti alla parata. Di certo, per dire «no» al proibizionismo si poteva e si doveva evitare un invito così esplicito alla violenza.