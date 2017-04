Tragedia in piazza Guala, ambulante muore al mercato a causa di un malore

TORINO - Un malore improvviso, il crollo a terra e la tragedia. Nella mattinata di ieri, poco dopo le 08:00, un uomo sulla cinquantina è deceduto al mercato di piazza Guala, mentre lavorava tra i banchi del mercato. Secondo quanto riportato dai testimoni, l’uomo ha accusato un malore ed è stramazzato a terra.

Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione

Immediati i soccorsi, con un’ambulanza che si è precipitata sul posto per le cure del caso. Il tentativo di rianimazione sembrava essere andato a buon fine ma l’ambulante, poco dopo essersi rialzato, è di nuovo crollato a terra. A quel punto non c’è stato più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno transennato la zona. Sgomento tra le persone che di prima mattina si trovavano tra i banchi: la vittima, stando a quanto riportato dai testimoni, era solito recarsi in piazza Guala solo il sabato per vendere le borse.