La Tari scade oggi ma a molti non è arrivata: come pagarla? A Torino regna il caos

TORINO - 30 aprile, giorno di scadenze. Avrebbe dovuto essere pagata entro oggi il primo acconto della Tari, la tassa sui rifiuti. Il problema? Tantissimi torinesi non hanno ancora ricevuto la bolletta e, di conseguenza, non possono pagarla. Un disservizio non di poco conto, perché molti l’hanno ricevuta nelle scorse ore e si sono lanciati in una corsa contro il tempo per pagare entro i termini prestabiliti. «Se non l’abbiamo ricevuta, cosa dobbiamo fare?». E’ questa la domanda più frequente tra i condomini e i palazzi della città.

Cosa succede a chi non ha pagato?

La lettera della Soris non è arrivata a migliaia di cittadini. Tantissimi. Ecco perché, come già accaduto in passato, potrebbero esserci qualche giorno in più per mettere in regola la propria posizione. Quindici per la precisione, il termine entro cui viene applicata una mora pari allo 0,1%, una cifra irrisoria che, se inferiore a 1,20 euro, non deve nemmeno essere corrisposta. Comune e Soris dovrebbero quindi chiude un occhio, consapevoli che tra un mese ci sarà la seconda rata dell’acconto e il saldo finale a novembre. I ritardi nelle consegne da parte dei corrieri rilanciano ulteriormente l’ipotesi di una dematerializzazione delle bollette: attualmente, per aggirare i disagi, è già possibile chiedere l’invio di un duplicato via email attraverso il sito della Soris.