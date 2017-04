Malore per Davide Vannoni, «mister Stamina» trasportato in ospedale

TORINO - Un malore improvviso, la corsa in ospedale. Questa mattina, Davide Vannoni ha accusato non si è sentito bene per un problema renale ed è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria. Il fondatore del metodo Stamina, arrestato mercoledì scorso, si trovava in carcere. Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe in pericolo di vita. Proseguono le indagini dei carabinieri in merito all’attività condotta dal professore in Georgia, dove diversi pazienti si recavano per la somministrazione delle infusioni di Vannoni.