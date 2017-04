Finge di aspettare il tram e spaccia cocaina: pusher fermato in corso Massimo d’Azeglio

TORINO - Fingeva di aspettare il pullman, nascondeva la droga vicino a una siepe del parco del Valentino e riforniva i clienti. E’ finita con le manette ai polsi la giornata di spaccio di un pusher di nazionalità gambiana, irregolare sul territorio nazionale e con un decreto di espulsione a proprio carico. L’uomo, un 25enne, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante. Gli agenti non hanno creduto alla sua versione dei fatti, consapevoli che molto spesso lo spaccio delle sostanze stupefacenti all’interno del parco del Valentino portato avanti dai pusher avvenga proprio facendo finta di passeggiare o di aspettare i mezzi pubblici.

I movimenti del pusher e l'arresto

I poliziotti hanno osservato i movimenti del 25enne con cura prima di fermarlo: il giovane, dopo aver scavalcato la recinzione che divide i vialetto pedonale di corso Massimo d’Azeglio dalla sede tranviaria, si abbassava fra i cespugli di una siepe e, dopo aver scavato, nascondeva qualcosa, per poi tornare a sedersi sulla panchina. Gli agenti, dunque, lo fermavano e questi, trovato in possesso di una dose di marijuana, dichiarava di detenerla a mero scopo personale. Gli operatori, però, controllavano il punto in cui poco prima lo avevano visto scavare, rinvenendo sotto terra 4 sacchetti di nylon, contenenti 50 grammi di cocaina.