Braccato dai poliziotti, ferisce un agente per scappare all’arresto: follia in via Artom

TORINO - Ha opposto resistenza durante le fasi del controllo, ha cercato in tutti i modi di fuggire dopo essere stato pizzicato con dello stupefacente in auto. Moustapha, senegalese di 22 anni, è stato fermato in orario notturno per un controllo in prossimità della rotonda di via Artom; il giovane è apparso subito nervoso agli operatori di Polizia, seppur regolare sul territorio nazionale e con i documenti in regola.

La perquisizione dell'auto, l'aggressione e l'arresto

Gli agenti, pertanto, procedevano alla perquisizione dell’auto, rinvenendo sotto il sedile lato passeggero 2 involucri di plastica di considerevoli dimensioni. All’interno di essi vi erano 250 grammi di cocaina. L’uomo tentava di fuggire scendendo repentinamente dall’auto ma ,nonostante abbia ferito uno dei poliziotti ad un caviglia, è stato fermato ed arrestato.