Pragelato, nell’hotel a tre stelle i lavoratori pagati in nero: blitz della Finanza

PRAGELATO - Un piccolo impero del turismo, costruito su basi non del tutto legali. La Guardia di Finanza di Torino ha rilevato l’impiego di 23 lavoratori non assunti, 21 dei quali totalmente in nero e sprovvisti di qualsiasi copertura previdenziale, assicurativa e sanitaria, in un noto hotel della turistica Val Chisone.

Dipendenti non in regola o pagati in nero

L’hotel, una struttura a tre stelle a Pragelato composta da una cinquantina di stanze, metteva a disposizione le camere singole a 180 euro. E’ bastato però il controllo dei finanzieri a scoperchiare un vaso di Pandora: il minuzioso controllo di fogli volanti, appunti, brogliacci e documentazione contabile, ha permesso di dimostrare che presso l’hotel, dal 2012, oltre dieci persone erano regolarmente assunte, mentre 21 tra camerieri e autisti hanno lavorato in nero. Due dipendenti, invece, hanno percepito il 40% della loro retribuzione «fuori busta».



Multe salate per l'azienda

Per l’azienda, ovviamente, in arrivo pesanti conseguenze: oltre il recupero dei 100.000 euro di imposte evase, sono state irrogate sanzioni per oltre 102.000 euro e accertata l’infrazione delle norme anti riciclaggio per aver movimentato denaro contante in misura superiore ai limiti previsti visto che i pagamenti in nero avvenivano in contanti. Le attività della Guardia di Finanza, attraverso la prevenzione e la repressione di ogni forma di concorrenza sleale, come quella dell’utilizzo di lavoratori «in nero», che spesso vengono esposti a elevati rischi in termini di sicurezza e di garanzie assistenziali, vogliono tutelare tutti quegli imprenditori che operano nel pieno rispetto delle regole.