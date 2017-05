Terribile scontro nella «strada degli incidenti»: perde la vita Luca Campisi

ORBASSANO - Un incidente terribile, capace di scuotere tutti. Nella mattinata di ieri, intorno alle 09:00, Luca Campisi, 35enne di Nichelino, ha perso la vita in uno scontro sulla provinciale 143. L’uomo, molto conosciuto a Orbassano e Nichelino, aveva da poco aperto una gelateria, l’Alfieri 22.

La dinamica al vaglio dei carabinieri

Non sono chiare le cause che hanno provocato l’incidente. Luca, a bordo della sua Citroen C2, è andato a sbattere contro un’altra auto, una Fiat Panda guidata da una ragazza. Per lui l’impatto, avvenuto vicino all’incrocio che porta alla frazione Tetti Valfrè, è risultato fatale, mentre la ragazza è rimasta ferita ma non in maniera grave.

Incidente nella «strada maledetta»

Rimane l’amarezza per una perdita che ha scosso una famiglia e due comunità, quella di Nichelino e Orbassano. L’incidente, tra l’altro, è avvenuto in una strada tristemente nota: solo qualche mese fa vi erano stati numerosi incidente, tanto che la procura aveva paventato una mancata manutenzione del manto stradale. Come dicevamo, la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Orbassano: asfalto bagnato, velocità o una distrazione. Qualcosa, evidentemente, deve essere andato storto. Indagini in corso.