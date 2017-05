Semafori «gay friendly» in via Roma, nelle luci coppie dello stesso sesso per mano

TORINO - La novità prende spunto da quanto già è avvenuto a Londra o a Vienna. La Circoscrizione 1 di Torino presto si doterà di un particolare semaforo per l’attraversamento pedonale che, al posto delle classiche luci, avrà coppie di uomini e di donne che si tengono per mano. Un’iniziativa voluta dalla consigliera Eleonora Averna che ha presentato un ordine del giorno approvato durante l’ultimo Consiglio e che individua l’impianto semaforico di via Roma, all’angolo con via Bertola, come quello destinato a «ospitare» persone dello stesso sesso.

Semafori «Lgbt»

La proposta è nata con l’intento di manifestare lo spirito di impegno, sacrificio e sensibilità che la Circoscrizione investe nei temi di pari opportunità e ai valori di rispetto, uguaglianza e difesa dei diritti senza distinzione o discriminazione di sesso e orientamento sessuale. Come si legge nell’ordine del giorno il semaforo di via Roma è stato scelto perché attualmente è giallo lampeggiante e è utilizzato per la regolazione il traffico. L’installazione sarà temporanea ma potrebbe presto essere seguita da altri quartieri di Torino.