Francesco Gabbani a Porta Nuova: «La scimmia nuda balla» a Torino

TORINO - Per chi non riesce proprio a togliersi dalla testa il motivetto di "Occidentali's Karma", sappiate che domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 18.30 potranno trovarsi faccia a faccia con l'autore del tormentone triplo disco di platino. Dove? Francesco Gabbani sarà ospite della Feltrinelli Express di Porta Nuova per presentare il suo nuovo album "Magellano", uscito lo scorso 28 aprile.

Firmacopie

Sono in tantissimi ad aver perso la testa per lui dopo il successo straordinario che si è guadagnato durante l'ultimo festival di Sanremo e ora Francesco Gabbani arriva a Torino per incontrare i suoi fun. Durante l'appuntamento di domani sarà possibile ottenere l'autografo del cantautore acquistando il cd alla Feltrinelli Expres di Porta Nuova. Ogni acquisto corrisponde a un pass prioritario per vedere Gabbani, fino a esaurimento scorte. Non si dimentichi poi l'appuntamento al Gru Village in programma per il 20 giugno, in cui il cantante si esibirà sul palco di Grugliasco.