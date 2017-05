Auto di una disabile «sparisce nel nulla»: ladro rintracciato grazie al Gps

TORINO - Ha parcheggiato l’auto come ogni giorno nel solito posto riservato per disabili, ha inserito il blocco sterzo ed è rincasata. Quando il mattino dopo è uscita di casa però, la Cinquecento vecchio modello era letteralmente svanita nel nulla. La vittima del furto, una donna, non si è persa d’animo e ha denunciato tutto agli agenti del Commissariato Centro.

L'auto ritrovata grazie al Gps

Poco dopo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il veicolo in corso San Maurizio angolo via Rossini, grazie al sistema Gps installato sull’autovettura. A bordo della Cinquecento in moto, senza le chiavi inserite nel quadro, vi era un cittadino rumeno di 27 anni. L’uomo è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere perché risultato in possesso di un coltello e denunciato per il reato di ricettazione. La vettura invece è stata restituita alla legittima proprietaria.