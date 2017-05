Vede gli agenti e getta la droga sotto un’auto in sosta: scambio di ovuli interrotto in corso Principe Oddone

TORINO - Hanno visto due cittadini stranieri cedersi frettolosamente qualcosa e quando si sono avvicinati ai due soggetti, quest’ultimi hanno gettato sotto una macchina un sacchetto in cellofan. Durante un consueto controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante della polizia di stato si è imbattuta in uno scambio di droga in corso Principe Oddone angolo via Sassari.

Ritrovata la droga sotto l'automobile

Per questo motivo, un cittadino gabonese del 1997 è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. ALl’interno della tracolla, il soggetto aveva 250 euro in contanti e due telefoni cellulari mentre nella busta recuperata sotto l’auto in sosta vi erano 11 involucri di droga tra cocaina ed eroina. Il ventenne, con numerosi precedenti specifici e un divieto di dimora nel comune di Torino, è stato tratto in arresto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale per detenzione di droga e denunciato per falsa attestazione delle proprie generalità avendo comunicato un falso nome. L’altro cittadino, un senegalese di 53 anni, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.