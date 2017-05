Traffico di droga alle Vallette: spacciatore usa l'appartamento della nonna morta come base 

TORINO - Ha accolto in casa propria il fidanzato trentaseienne della figlia circa un mese fa ma, dopo poco, la donna ha iniziato ad avere più di qualche sospetto sul suo conto. Ritenendo che l'uomo avesse avviato un traffico di stupefacenti che partiva proprio da casa sua, la padrona dell'abitazione si è rivolta a un caro amico per avere un consiglio. Questo, valutano la situazione, ha deciso di contattare il 113.

L'uomo ha cercato di disfarsi della droga

In seguito alla segnalazione, una pattuglia della Squadra Volante ha raggiunto l’appartamento della signora, sito nel quartiere Vallette dove ha trovato il sospettato. Questi, alla vista degli agenti ha cercato di sbarazzarsi della droga lanciandola dalla finestra della camera da letto. Il sacchetto di nylon però è stato prontamente recuperato dagli agenti in cortile: l'involucro conteneva 3 bustine da 10 grammi di cocaina.

L'appartamento della nonna

E' inoltre emerso che l'uomo fosse in possesso delle chiavi dell'appartamento della nonna della fidanzata. L'alloggio, vuoto dopo la morte della signora, si trova al terzo piano del medesimo stabile e, all'interno di questo, le forze dell'ordine hanno ritrovato tre bilancini di precisione, numerose bustine di cellophane, quattro telefoni cellulari e del denaro contante. Anche nell’auto dell'uomo sono stati ritrovati tre ovuli di droga, nascosti tra il parabrezza e il tettuccio dell’auto. Il trentaseienne, sui cui gravano numerosi precedenti per spaccio, è stato tratto in arresto per violazione della legge sugli stupefacenti.