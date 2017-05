Scoperto a scassinare auto in corso Novara, arrestato 30enne marocchino

TORINO - Un navigatore satellitare e una pinza, questo il bottino trovato in possesso di un «topo d’auto» fermato in corso Novara dopo aver danneggiato tre auto. L’uomo, un marocchino di 30 anni con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato fermato in piena notte, dopo un vano tentativo di fuga, da una pattuglia della Squadra Volante prontamente accorsa sul posto in seguito alla chiamata del proprietario di una delle auto scassinate.

