Le vacanze iniziano il 9 giugno: resa nota anche la data di rientro sui banchi di scuola

TORINO - Passata la Pasqua si comincia a sognare le vacanze estive e così arriva anche la notizia più bella per studenti (e genitori): le vacanze estive inizieranno in Piemonte sabato 9 giugno per le scuole primarie e secondarie. Le materne invece presteranno servizio fino al 30 di giugno. Ma insieme al dolce, come spesso accade, viene anche un po' di amaro e perciò sappiano i ragazzi che la pausa estiva terminerà per tutti lunedì 11 settembre. Questo quanto deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dall'assessora all'Istruzione Gianna Pentenero, in merito al calendario scoloastico 2017/2018.

La vacanze durante l'anno

Sono previsti 206 giorni di lezione totali per la scuola primaria e secondaria e 224 per l'infanzia. Le vacanze di Natale inizieranno lunedì 25 dicembre a termineranno sabato 6 gennaio; quelle di Pasqua invece andranno dal 29 marzo al 3 aprile. Passiamo poi ai ponti: oltre a quello dell'Immacolata, con le scuole chiuse anche sabato 9 dicembre, è confermata la giornata di vacanza aggiuntiva in occasione del Carnevale, con le scuole chiuse da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio.

La Settimana dello Sport

Viene riprioposta nuovamente la Settimana dello Sport, avviata lo scorso anno con l’obiettivo di promuovere il turismo invernale e tutte quelle attività legate al mondo dello sport e al benessere. Le singole istituzioni scolastiche sono state perciò invitate, pur nel rispetto delle loro autonomie, a concentrare nelle giornate del 15, 16 e 17 febbraio le attività formative integrative legate a questi temi.