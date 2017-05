Paura all’ospedale Martini, crolla il controsoffitto: un reparto costretto a traslocare

TORINO - Cadono i controsoffitti all’ospedale Martini di Torino. «Avvertenza all’utenza, accesso vietato» si legge su un cartello affisso al sesto piano della struttura ospedaliera di via Tofane. Un cedimento strutturale preoccupante che ha costretto il reparto di pediatria a traslocare dal sesto al piano terra e che crea inevitabilmente una polemica. Il motivo? Il controsoffitto era stato ristrutturato recentemente, tanto che il taglio del nastro del sesto piano risale solo a due anni fa.

Martini, cedono i controsoffiti: un disagio annunciato

Com’è possibile che la struttura abbia già riportato dei cedimenti? E’ questa la domanda che aleggia in ospedale. La direzione sanitaria ha confermato i distacchi di intonaco avvenuti negli scorsi giorni, intorno al ponte del 25 aprile. Le verifiche sono dunque in corso, anche perché è chiaro come i responsabili di questa situazione vadano assolutamente individuati. Da tempo gli avventori dell’ospedale lamentavano odori, infiltrazioni e perdite d’acqua: segnali preoccupanti, sfociati addirittura in un crollo. Per il momento l’ospedale è riuscito a limitare i disagi: la direzione sanitaria ha deciso di trasferire i reparti del Day Hospital Oncologico nei locali liberati dal Recupero e Riabilitazione Funzionale, mentre la Pediatria è stata spostata nei locali della Psichiatria. Ancora in funzione il Pronto Soccorso pediatrico, nonostante le mille difficoltà.