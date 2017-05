Blitz contro i centri sociali: irruzione all’alba nell’«Asilo Occupato» dagli anarchici

TORINO - E’ scattato questa mattina all’alba, poco dopo le 6, il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Torino presso il centro sociale «Asilo Occupato» di via Alessandria. Contemporaneamente simili operazioni venivano eseguite a Barge e Bologna per eseguire sei ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei anarco insurrezionalisti, mentre una settima sarà eseguita dalla Digos di Torino.

Le accuse al gruppo di anarchici

Le accuse ai fermati sono pesantissime: dal sequestro di persona al danneggiamento di vettura militare, passando per la resistenza a pubblico ufficiale. L’indagine ha avuto origine il 26 febbraio 2017, a seguito dei fatti verificatisi in via Alessandria che portarono al danneggiamento di tre vetture militari intervenute su richiesta di un passante a causa di un danneggiamento in atto alla saracinesca di un tabacchino. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, un gruppo composto da 15 soggetti circa si è scagliato contro i militari, per impedire l’identificazione dei presunti autori del danneggiamento. Sette gli attivisti identificati: per loro l’aggravante di aver commesso il fatto in più di dieci persone riunite.