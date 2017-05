Paura in via Pacchiotti, auto si ribalta in mezzo alla strada: «E' un incrocio maledetto»

TORINO - Un brutto incidente d’auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Pacchiotti angolo via Salbertrand: una Fiat Punto grigia si è ribaltata a seguito di uno scontro contro un’altra vettura. Per fortuna, a parte la paura, nessuno è rimasto gravemente ferito.

Dinamica da ricostruire

Secondo le prime ricostruzioni avanzate dai testimoni presenti sul posto, la colpa non sarebbe riconducibile all’alta velocità. Più probabile una mancata precedenza: sulla questione si esprimerà la polizia municipale, intervenuta sul posto con il personale della Squadra Infortunistica.

L'incrocio maledetto e la richiesta dei residenti: "Vogliamo un semaforo"

Quel che è certo è che non è la prima volta che in quell’incrocio avvengono simili incidenti: due settimane prima un ragazzo era stato investito in moto a causa di una mancata precedenza. «Sono anni che è così qui» raccontano i residenti. Un vero e proprio incrocio maledetto, dunque. Ecco perché sono i cittadini stessi a chiedere a gran voce un semaforo che regolamenti quel tratto di viabilità troppo spesso teatro di incidenti. Disagi per la circolazione, con l’automobile rimossa dopo alcune ore per consentire i rilievi del caso.