Scomparsa da una settimana, diverse le segnalazioni tra Torino e Liguria per Silvia Pavia

TORINO - E’ passata esattamente una settimana dall’ultima volta che qualcuno ha visto Silvia Pavia, la cinquantaduenne scomparsa da San Maurizio Canavese. Lei, di Torino ma residente a Montecarlo, era andata a trovare il suo cavallo nel maneggio «La Favorita» e, vestita con indumenti da equitazione, si è messa in auto lasciando cellulare e portafoglio nell’armadietto del centro ippico. Si è infine allontanata con la sua Fiat 500 e da quel momento nessuno è più riuscito a vederla o sentirla. L’annuncio dei familiari ha prodotto i primi risultati che però ora dovranno essere valutati. Sono state molte le segnalazioni di chi l’avrebbe vista negli ultimi giorni all’interno del bar della stazione ferroviaria a Spotorno, in Liguria, a Genova, a Nichelino e anche a Torino, vicino al centro città.

La ricompensa promessa

Duemila euro a chiunque fornirà informazioni utili al ritrovamento di Silvia Pavia. Questa la promessa della famiglia pronta a tutto pur di riabbracciare la propria cara. «Siamo molto preoccupati su ciò che potrebbe esserle accaduto», dicono i familiari che oggi parlano di un momento difficile che Silvia ha affrontato nell’ultimo periodo che l’avrebbe portata a un esaurimento nervoso. Pare che la donna fosse seguita anche da uno psicologo e forse proprio per questo era tornata nel torinese dove c’erano i suoi genitori e i suoi fratelli.

Gli elementi utili

Silvia Pavia è salita a bordo della sua auto e si è allontanata. La vettura, una Fiat 500, è targata ER590VA e per il momento non è stata ritrovata. Secondo la famiglia potrebbe essersi diretta nella zona di Ceretta/Ciriè oppure in alta Valsusa, nella zona di Bardonecchia/Beaulard. Non è escluso niente però e la segnalazione più attendibile sembra essere quella che porta vicino al centro di Torino. Alta 1,65, capelli castani, quando è stata vista per l’ultima volta indossava indumenti da equitazione e aveva con sé una borsa a tracolla Borbonese. Chiunque avesse sue notizie può contattare sia i carabinieri che i parenti Josè 331/1082014 e Carlo 334/8700225.