Boato nella notte a Venaria, fatto esplodere il bancomat del Monte dei Paschi di via Buridiani

VENARIA - Un forte boato questa notte ha svegliato Venaria Reale intorno alle ore 4. Colpa di un’esplosione provata da alcuni malviventi che hanno messo a segno un colpo alla banca Montepaschi di Siena di via Buridani 11. Hanno agito in tre o forse quattro persone, probabilmente gli stessi che qualche notte fa hanno fatto saltare in aria il bancomat dell'ufficio postale di Gassino visto che il modus operandi è lo stesso. La tecnica si chiama «marmotta» e prevede un’iniziale forzatura della fessura di erogazione delle banconote, poi all’interno viene inserito un oggetto in ferro a forma di parallelepipedo (che ricorda una marmotta) utilizzato per mettere l’esplosivo nel bancomat. Una volta accesa la miccia, l’esplosione porta all’esterno le banconote. Quello che è successo questa notte a Venaria.

Carabinieri sulle tracce dei ladri

Il boato dell’esplosione ha svegliato moltissimi residenti che hanno subito segnalato l’accaduto ai carabinieri. I militari, quando sono intervenuti in via Buridiani insieme ai vigili del fuoco, non hanno trovato più nessuno: i malviventi si erano già dileguati. Per riuscire a individuarli i carabinieri si rifaranno alle telecamere di sorveglianza della zona. Pare che dopo aver messo a segno il colpo si siano allontanati a bordo di una vettura bianca.