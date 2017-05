Preoccupa la disoccupazione in Piemonte: aumentano gli apprendistati, ma la situazione è complessa

TORINO - La situazione occupazionale in Piemonte è ancora complicata. A dirlo è stato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanna Pentenero, che ha parlato di segnali incoraggianti, a cominciare dal generale trend di miglioramento dei dati iniziato nella seconda metà del 2014, ma anche elementi di preoccupazione, come un tasso di disoccupazione giovanile ancora troppo elevato.

Incremento dell’apprendistato

Dal 2016 in Piemonte si è registrato un rallentamento delle assunzioni a causa della riduzione degli sgravi contributivi. Questo dopo un 2015 molto positivo. I primi due mesi del 2017 - quelli monitorati fino a oggi - hanno mostrato nuovamente un aumento delle assunzioni, anche se sono ancora inferiori ai livelli raggiunti due anni fa. In particolare l’incremento si è registrato sull’apprendistato, stabilizzato dal punto di vista normativo grazie al nuovo testo unico regionale, per cui gli avviamenti al lavoro sono cresciuti del 10%.

Gli investimenti dei privati

Fanno bene all’occupazione anche gli investimenti che i privati decidono di fare nella nostra regione. Un esempio è Amazon: la grande azienda di commercio elettronico statunitense ha annunciato l’apertura di un polo logistico a Vercelli nel prossimo autunno. Questo comporterà l’assunzione di 600 persone in tre anni.

La crisi

Nonostante una crescita evidente rispetto a un anno fa (ma meno rispetto al 2015) non mancano i problemi. Testimonianza sono le numerose crisi di cui la Regione si è occupata nell’ultimo periodo e di cui dovrà ancora occuparsi nei prossimi. L’assessore Pentenero è però positiva e ritiene che, pur in un quadro difficile, il territorio ha le energie e le capacità per reagire e ricorda a chi un posto ce l'ha e a chi faticosamente lo cerca che la Regione Piemonte è al suo fianco, consapevole dell'importanza di tenere alta la guardia sul tema fondamentale del lavoro.