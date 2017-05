Progetti per i disabili senza sostegno familiare: 6,5 milioni dalla Regione Piemonte

TORINO - La Giunta regionale del presidente Sergio Chiamparino ha stanziato 6,5 milioni di euro per il programma attuativo della normativa nazionale «Dopo di noi», che disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a causa della mancanza di entrambi i genitori oppure a seguito dell'impossibilità degli stessi di fornire loro l'adeguato sostegno, nonché in vista del venir meno dell'aiuto familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Le risorse verranno in parte ripartite direttamente agli enti gestori territoriali delle politiche sociali, l'altra parte sarà messa a bando.

Gestione della vita quotidiana e autonomia

La definizione e l’articolazione dei progetti sono finalizzati all'accrescimento della consapevolezza, all'abilitazione e allo sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. L’obiettivo è quello di favorire il protagonismo e l’autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta, per esempio tramite un’organizzazione abitativa autonoma in alloggi con un massimo di 5 posti, agevolare la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano attraverso l’accoglienza in housing sociale o in co-housing, sostenere percorsi di accompagnamento dei genitori al «durante noi per il dopo di noi», promuovere un lavoro di comunità per favorire l’inclusione sociale.

Due gli elementi chiave

Secondo l'assessore alle Politiche Sociali, Augusto Ferrari, questo programma operativo ha due elementi chiave: stabilisce che una quota del finanziamento nazionale per il Piemonte sarà dedicata all'attivazione di progetti misurati per le persone e per le famiglie, aiutando così le persone con disabilità gravi a vivere con il massimo dell'autonomia possibile, e fare in modo che tale progettualità aiuti queste persone a vivere in maniera attiva e a essere parte del tessuto sociale.