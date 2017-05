Gusto e qualità, La Romana arriva nel centro di Torino: presto un nuovo punto vendita

TORINO - Immaginatevi per un attimo la scena: estate, una giornata di sole, la straordinaria eleganza del Caval ëd Brons di piazza San Carlo, il fresco sotto i portici di via Roma e un gelato artigianale gustosissimo tra le mani. Niente male, no? Un piccolo «sogno», presto destinato a diventare realtà. Buone notizie per per tutti i golosi torinesi e per i turisti che ogni giorno si riversano nella nostra città: a breve, la storica Gelateria La Romana aprirà un nuovo punto vendita nel pieno centro di Torino, in via Santa Teresa 6.

La Romana dal 1947, una gelateria ma non solo

Tradizione, ricerca, innovazione ed emozione. Sono questi i valori che La Romana, dal 1947, porta avanti con orgoglio. Sia chiaro, chi si aspetta di entrare in una normale gelateria si sbaglia. Pur essendo il gelato artigianale il cuore del servizio offerto, La Romana si contraddistingue per la vasta offerta rivolta al cliente. Un mix di tradizione e modernità: torte, crêpes, yogurt biologici al cucchiaio e tanti servizi per i più grandi e per i più piccini e un gelato preparato ogni tre ore per garantire freschezza, bontà e cremosità. L’idea è quella di sorprendere il cliente con un gusto unico e con un servizio attento e preciso. Spinti dalla nostra curiosità (e perché no golosità) siamo andati a fare quattro chiacchiere con l'azienda, l’attesa per la nuova apertura si respira nell’aria: da oltre due mesi, un gruppo composto da una quindicina di ragazzi giovani e appassionati è impegnato in una formazione senza sosta. L’obiettivo? Arrivare alla data d’inaugurazione professionalmente preparati e pronti a soddisfare ogni richiesta dei clienti.

Una delle coppette de La Romana (© )

Locale ampio e confortevole nel cuore di Torino

Per i torinesi, famosi in tutto il mondo per un palato fine e ricercato, il gelato de La Romana non ha di certo bisogno di presentazioni: le lunghe file fuori dai punti vendita di corso Inghilterra, corso Sebastopoli e via Madama Cristina lasciano intendere quanto le specialità che ogni giorno escono dai laboratori artigianali siano apprezzate. Un legame, quello tra lo storico marchio riminese e la città della Mole, reso ancora più saldo dalla prossima apertura del nuovo punto vendita in via Santa Teresa 6, il quarto nel capoluogo piemontese. Il locale, di cui presto vi sveleremo i dettagli, è ampio e confortevole, un «gioiello» per celebrare i 70 anni di un’azienda capace di aprire più di 40 punti vendita in Europa: da Torino a Madrid, passando per Rimini (dove è nata la prima gelateria storica nel 1947), fino ad arrivare a Düsseldorf. Una famiglia di gelaterie sempre più grande, che fa della nostra città uno dei punti cardine. I golosi dovranno aspettare ancora qualche settimana, ma il count down per l’arrivo nel centro di Torino del La Romana è iniziato…