Mistero dal primo maggio: in pieno centro spunta una cabina telefonica rosa

TORINO - Chi nelle ultime ore si è trovato a passeggiare in via Cavour avrà notato come, all’incrocio con via Carlo Alberto, ci sia una cabina telefonica interamente rosa. Un colore insolito e che, se qualcuno ci avesse fatto caso, non era così nel mese di aprile. Ma non solo: a ben guardare pare che chi abbia colorato la cabina non sia stato nemmeno troppo attento, come dimostrano le sbavature alla base.

Trovata pubblicitaria o altro?

Lo diciamo subito, non si tratta di una trovata pubblicitaria, anzi. Pare che a imbrattare la cabina telefonica siano stati alcuni manifestanti il primo maggio quando a Torino, oltre al corteo, si sono registrati diversi scontri con le forze dell’ordine proprio nel centro cittadino. In quella stessa occasione alcuni avrebbero preso in mano la bomboletta rosa e, coprendo giusto il display in modo tale da lasciarlo pulito, hanno cambiato completamente il colore della cabina telefonica.