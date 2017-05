Tradito dalla paura di essere fermato: arrestato ciclista in corso Vittorio Emanuele II

TORINO - Stava percorrendo corso Vittorio Emanuele II in bicicletta e quando ha incrociato una pattuglia della polizia ha improvvisamente accelerato la corsa come se stesse cercando di guadagnarsi una via di fuga. In effetti quello era il suo scopo e questo non è passato inosservato agli occhi degli agenti che insospettiti lo hanno raggiunto e immediatamente fermato. Il giovane, un cittadino senegalese di 21 anni, è stato trovato in possesso di un sacchetto con più di 20 ovuli di cocaina e marijuana. Lo stesso è stato arrestato il ventunenne per detenzione di sostanza stupefacente.