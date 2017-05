«Il Giardino della Principessa», un angolo verde nascosto in centro città

TORINO - Le fonti più antiche che riportano notizia del Giardino Medievale di Palazzo Madama risalgono al 1402. Grazie a questi antichi documenti è stato possibile, ai giorni nostri, ricostruire l'antica composizione del giardino e restituire lo spazio ai visitatori quanto più possibile vicino all'originale. Così, entrando a Palazzo Madama, si troverà una magnifica area verde divisa tra hortus (l'orto), viridarium (bosco e frutteto), iardinum domini (giardino del principe), una falconara, una porcilaia e il recinto delle galline.

Nuovo volto di Palazzo Madama

Il giardino è stato riaperto al pubblico il 21 marzo e resterà visitabile fino al 17 ottobre di quest'anno, svelando, a torinesi e turisti, un nuovo volto di Palazzo Madama. Lontani dagli sfarzi dell'interno del palazzo, il giardino allestito nel fossato amplia l'offerta del museo in direzione di tematiche ambientali e ecofriendly. Inoltre, la ricostruzione di un giardino fedele a quanto riportato su documenti del XV secolo, consente la conoscenza e il recupero di specie vegetali marginali e altrimenti sconosciute. Il progetto, realizzato grazie al significativo contributo di 1 milione e 100 mila euro della Fondazione CRT, nell' ambito di «Giardini e Parchi Storici», è nato dall’intento di sfruttare le grandi potenzialità di uno spazio a cui, dalla riapertura di Palazzo Madama, non era stata ancora destinata una specifica connotazione.

Orari e costi

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria chiude un’ora prima), il giardino rimane chiuso il martedì. La stagione primaverile sarà ricca di occasioni per osservare i cambiamenti naturali del luogo insieme ai giardinieri e ai volontari «senior civici» che, come ogni anno, saranno a disposizione dei visitatori tutti i mercoledì negli orari di apertura al pubblico per svelare trucchi e segreti del mestiere. Sempre il mercoledì, da marzo a maggio, si svolgerà il nuovo corso di giardinaggio "Tecniche di coltivazione naturale per piante sane e vivaci». Il prezzo del biglietto per entrare a Palazzo Madama include la visita al giardino. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail: giardinomedievale@fondazionetorinomusei.it.