Salgono sul Freccia Bianca per rubare uno zaino: «beccati» dagli agenti in borghese

TORINO - Era la mattina del 27 aprile quando gli operatori della polizia giudiziaria hanno arrestato in flagranza due uomini per furto aggravato a bordo del treno Freccia Bianca Torino-Lecce. Gli agenti, in borghese per non attirare l’attenzione, hanno notato due individui aggirarsi con fare sospetto nell’atrio della stazione: uno di loro, tra l’altro, era noto ai poliziotti a causa dei numerosi precedenti penali.

I ladri seguiti a distanza dai poliziotti

Senza perderli di vista, gli agenti li hanno seguiti nei loro spostamenti: i due malviventi sono saliti su un treno in partenza da Torino per Lecce, senza alcunché al seguito. Dopo qualche minuto, i due uomini sono scesi dal convoglio in possesso di uno zaino, diretti velocemente all’uscita della stazione. Gli operatori della Polfer si sono immediatamente lanciati al loro inseguimento, riuscendo a bloccarli in via Saluzzo, mentre tentavano di disfarsi del contenuto dello zaino a loro inutile, gettandolo in un cassonetto della spazzatura.

L'arresto e lo zaino riconsegnato alla vittima

Fermati e accompagnati negli uffici della Polfer, i due sono risultati essere un ventinovenne palestinese, in Italia senza fissa dimora, ed un trentunenne di origini libiche, domiciliato a Torino: quest’ultimo è risultato essere un pluripregiudicato con numerosi precedenti di reato contro il patrimonio, mentre il ventinovenne palestinese è risultato privo di precedenti. Accertata l’effettiva provenienza della refurtiva, nonché l’identità del proprietario dello zaino, gli operatori Polfer hanno, immediatamente, contattato il Capo Treno del treno in viaggio per Lecce, il quale, tramite interfono, ha individuato il proprietario ancora a bordo del convoglio: la vittima non si era nemmeno accorta del furto subito. Giunta alla destinazione del viaggio, ha sporto regolare denuncia e nei prossimi giorni, non appena l’Autorità Giudiziaria ne darà l’autorizzazione, rientrerà in possesso dello zaino e di tutto il suo contenuto. Gli autori, arrestati, sono stati associati alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.