Amore per la cucina e musica: Aurora scopre la Dogana Grimm

TORINO - L’atmosfera giovane, i sapori innovativi, un lungo bancone e i soffitti in mattoni. Non può mancare un pianoforte, elemento essenziale per accompagnare le serate degne di nota. Dove ci troviamo? Alla Dogana Grimmm, nel cuore del quartiere Aurora.

Dogana Grimm, tradizione e innovazione

Dogana perché crocevia di passioni, viaggi ed esperienze, Grimm perché da lì inizia un racconto nuovo, che ha come protagonisti l’amore per la cucina, la selezione di prodotti naturali, la volontà di ricercare nuove combinazioni di sapori. Obiettivi che si ritrovano nel menù, dove la tradizione è tra le farine naturali delle pizze e l’innovazione nell’abbinamento tra alcune portate principali e un miscelato, dove gli ingredienti si uniscono e completano tra loro, dando vita ad un piatto nuovo. Ad arricchire l’offerta un’apposita carta di tartare, che offre una varietà di razze e condimenti. L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per giovedì 4 maggio, dalle ore 19, in via Cagliari 4/D dove lo chef preparerà per l’occasione alcune proposte della cucina, indizi e anteprime del menù.

Tra musica classica e atmosfere elettroniche.

- Tarma, dj set & live scratch.

28 anni, diplomato in Sound Design allo Ied di Milano, ha accompagnato le performance di artisti internazionali come Victor Rice e Mad Professor. Una particolarità delle sue performance? Il giradischi.

- Manuel Sirotti, live guitar. Classe 1985, nel 2013 è il primo chitarrista a suonare al Watergate di Berlino. Collabora con produttori come Florian Meindl,Enzo Elia,Atelier Francesco ed esce su Labels del calibro di City Fox, Freerange, Black Pearl. Ora studia musica elettronica al Conservatorio di Torino per rilanciare un prodotto personale al 100%.

- Paolo Tolomei, pianoforte e tastiere. Nato nel 1986, laureato a pieni voti in pianoforte presso il Conservatorio, ora esegue, compone e insegna musica classica. Docente a Chieri, studia musica elettronica al Conservatorio.