Scarafaggi e blatte nei corridoi e nelle aule: il Palazzo di Giustizia è invaso dagli insetti

TORINO - Blatte e scarafaggi tra le aule e i corridoi del Palazzo di Giustizia di Torino. Può sembrare una scena assurda, ma non è così. Anzi. Non è la prima volta che insetti si aggirano all’interno della mega struttura di corso Vittorio Emanuele, perché già lo scorso anno arrivarono analoghe segnalazioni. Il problema, questa volta, sembra più grave. Gli insetti si sono moltiplicati, arrivando fini ai distributori di cibi e bevande situati al quinto piano.

Trappole tra i corridoi in attesa di una deblattizzazione

A sollevare la questione è Arturo Soprano, presidente della Corte d’Appello. La deblattizzazione tanto invocata non è ancora stata eseguita, ma nei corridoi del Palazzo di Giustizia sono spuntate trappole con una pellicola adesiva in grado di bloccare gli insetti e del veleno. Un tampone, non di certo una soluzione definitiva. I testimoni parlano di insetti ovunque: nei corridoi, negli uffici e addirittura dove viene venduto il cibo. Le maggiori presenze sono state riscontrate tra il quarto e il quinto piano. «Prestare cautela nell’assunzione delle bevande» si legge nella lettera inviata dal presidente della Corte d’Appello. I topi avvistati nei cortili quest’estate sono un lontano ricordo, oggi la giustizia torinese si trova a combattere l’invasione degli insetti.