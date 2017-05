Si insedia il nuovo questore Sanna: «Torino città particolare, dobbiamo anticipare i reati»

TORINO - Si è insediato oggi il nuovo questore di Torino e dirigente generale di Pubblica Sicurezza, Angelo Sanna. Nato a Roma nel 1955, è alla sua prima esperienza in Piemonte dopo aver girato Questure e Commissariati in diverse regioni italiane. Arrivato sotto la Mole Antonelliana, una delle prima cose che ha fatto è stato incontrare la sindaca Chiara Appendino con cui ha parlato di molti aspetti della città. «Abbiamo avuto un colloquio e ci siamo trovati molto bene», ha rivelato durante la sua presentazione, «se la sindaca fa la sindaca e il questore fa il questore penso che andrà tutto bene e si riuscirà ad agire sempre nel migliore dei modi».

Collaborazione con la municipale

Per il questore Sanna sarà importante prevenire i reati, così come ha fatto negli ultimi mesi a Venezia dove è stato questore dall’agosto 2014 a ieri. «Per riuscire a monitorare tutto il territorio è importante la collaborazione tra le forze di polizia e la municipale è quelle che meglio conosce i quartieri della città. Il lavoro di tutti permetterà a noi di poterci anche occupare di terrorismo e di altri temi molto delicati».

Curriculum del nuovo questore

Ex ufficiale del Corpo delle Guardie della polizia di stato, dopo aver frequentando l'Accademia, iniziata nel 1973, il questore Sanna ha prestato servizio ad Alessandria, prima alla Scuola per la formazione degli agenti e poi in Questura dal 1985 al 1995 dove ha ricoperto gli incarichi di Dirigente del Personale, della DIGOS e di Capo di Gabinetto. Tra il 1995 e il 1999 ha diretto prima il Commissariato di Olbia (1995) e, al termine del corso dirigenziale, ha prestato servizio alla Questura di Sassari per un breve periodo e successivamente, ha diretto l'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova dal 1997 al 1999. Dopo una aggregazione di alcuni mesi alla neo Questura del Verbano-Cusio-Ossola è stato chiamato a dirigere il Commissariato di polizia di Sanremo dal 2000 al 2006, quindi ha ricoperto l'incarico di vicario del questore di Lucca per un anno. Dal settembre 2007 al giugno 2008 ha frequentato il «23° Corso di Alta Formazione» nella Scuola di Perfezionamento per le forze di polizia di Roma poi, promosso con decorrenza gennaio 2008 a dirigente superiore, è stato questore di Asti e successivamente di Vicenza. Nel giugno 2009 è stato insignito dell'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Dal primo agosto 2014 infine ha ricoperto il ruolo di questore della provincia ci Venezia.