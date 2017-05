«Lavarsi le mani per salvare le vite dalle infezioni»: venerdì appuntamento al Mauriziano

TORINO - Un cordone umano al Mauriziano, per imparare a lavarsi le mani. E’ davvero singolare il progetto che si terrà venerdì 5 maggio nel presidio ospedaliero torinese: l’obiettivo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, è quello di mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria. A volte, un semplice gesto può salvare vite umane contro le infezioni e l’antibioticoresistenza.

La staffetta tra pazienti e medici

L’appuntamento è fissato per le ore 14:00, nell’aula Carle dove professionisti (a cominciare dalla Direzione) e pazienti daranno vita a una staffetta per imparare a lavarsi le mani. La campagna mondiale di quest'anno richiama l'attenzione sulla prevenzione della diffusione dei microrganismi resistenti agli antibiotici. Il tema della campagna del 2017 è focalizzato sulla prevenzione dell'antibioticoresistenza veicolato da uno slogan molto potente: "la lotta all'antibioticoresistenza è nelle tue mani!", che investe il singolo professionista a tutti i livelli del Sistema sanitario nell'utilizzo responsabile degli antibiotici. A margine della giornata, verrà inoltre presentata l'esperienza di una scuola di Torino che, in collaborazione con l'Azienda Mauriziano e con il Lyons Torino Solferino, ha coinvolto gli studenti in un progetto di promozione dell'igiene delle mani a partire dalla scuola.