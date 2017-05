Patti Smith arriva in città: gli studenti torinesi a lezione dalla «poetessa del rock»

TORINO - Avere una professoressa come Patti Smith non è davvero una cosa da tutti i giorni. La celebre "poetessa del rock", come in tanti la definiscono, è in arrivo a Torino per un concerto che ha registrato, in pochissimo tempo, il tutto esaurito. Ma non si ferma qui: l'artista raddoppia e, nell'ambito degli eventi organizzati per la XXX edizione Salone del Libro, sale in cattedra per una lezione di musica e poesia. Questo incontro darà l'occasione ai fortunati studenti di approfondire la conoscenza dell'affascinante personalità della cantante, da sempre in bilico tra musica e poesia.

Letteratura e musica

Patti Smith ha ricevuto quest'anno la laurea magistrale ad honorem in Lettere classiche e moderne presso l’Università di Parma, a riprova dell'interesse della rock star per il mondo della pagina scritta. La celebre cantautrice è inoltre, fin dagli inizi della sua carriera, impegnata a sostegno dei giovani talenti e molto sensibile riguardo ai temi dell'istruzione. Per queste ragioni non sorprende l'appuntamento preso con i giovani torinesi per il 6 maggio all’Auditorium della Rai.

A lezione da Patti Smith

I ragazzi che vorranno vivere la straordinaria esperienza di assistere a questa lezione potranno farlo registrandosi alla mail: organizzazione@collisioni.it entro domani, venerdì 5 maggio. L’incontro sarà a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Oltre agli studenti delle scuole torinesi, potranno partecipare (grazie al contributo erogato dalla Banca D’Alba) anche ragazzi provenienti da alcuni istituti albesi.