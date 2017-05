Nuovo caso di meningite a Torino, paziente trasferita al reparto malattie infettive dell'Amedeo Savoia

TORINO - Nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio, una donna di 59 anni di nazionalità italiana è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco. La paziente presentava alcuni sintomi comunemente riconducibili alla meningite ed è stata ricoverata per analisi di accertamento. La diagnosi è stata in seguito confermata e la donna è stata trasferita al reparto malattie infettive dell'ospedale Amedeo Savoia di corsa Svizzera.

Trattamento di profilassi per medici e parenti

Secondo alcune indiscrezioni pare che la paziente non sia in pericolo di vita. Una volta accertata la diagnosi di meningite è scattato il protocollo standard in casi di malattie infettive: i parenti stretti della paziente, il personale dell'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale e tutti coloro con cui la donna è entrata in contatto una volta arrivata al San Giovanni Bosco sono stati messi sotto profilassi.