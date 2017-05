«Mille alberi per Torino», domenica 14 maggio i cittadini e i consiglieri portano il verde in città

TORINO - Cittadini e amministratori uniti per portare il verde in Città. L’appuntamento è fissato per domenica 14 maggio dalle 10:00 alle 13:00 in via Zino Zini 139 dove, condizioni climatiche permettendo, verranno piantati 250 nuovi alberi. Un progetto, quello dei «Mille alberi per Torino», reso possibile grazie alla collaborazione tra i tecnici del Comune, la Circoscrizione 8, la Protezione Civile e il gruppo Badili Badola Guerrilla Gardening (Official)Turin. Amiat, inoltre, in quest'occasione donerà del compost ai cittadini, nell'ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione alla cura del verde.

Nei prossimi 5 anni migliaia di nuovi alberi in città

L’invito è rivolto a tutti i cittadini: è necessario vestirsi in modo adeguato per il lavoro da svolgere e portare da casa un paio di guanti da giardinaggio. Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello dello scorso novembre in Circoscrizione 6. Il progetto, promosso dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e dall’Assessora all’ambiente Stefania Giannuzzi, nei prossimi 5 anni prevederà la piantumazione partecipata di migliaia di nuovi alberi in tutte le Circoscrizioni della Città. Per partecipare all’evento CLICCA QUI.