Incidente e boato in via Beaulard, si ribalta un’auto e finisce contro un negozio

TORINO - Quattro persone sono rimaste ferite nella serata di giovedì 4 maggio in un grave incidente stradale avvenuto tra via Lera e via Beaulard, a pochi metri dal parco della Tesoriera. Una Nissan Qashqai e una Fiat Grande Punto che provenivano da due direzioni diverse, si sono scontrate: ad avere la peggio è stata la Qashqai che si è ribaltata ed è finita contro la vetrina di un parrucchiere chiuso in quel momento. Anche la Punto ha terminato la corsa sul marciapiede.

La dinamica

Sul posto sono intervenute le ambulanze e la polizia municipale che ha delimitato l’area. I soccorsi sono andati via con quattro persone a bordo mentre i civich verbalizzavano quanto successo. Sembra essere certo che dietro l’incidente ci sia un mancato rispetto del diritto di precedenza. Non sono stati invece coinvolti altri veicoli nel sinistro né pedoni.

L'incidente è avvenuto vicino al parco della Tesoriera (© Diario di Torino)

