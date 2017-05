Entra in banca armato di coltello e porta via le monetine: rapinatore si consegna per i sensi di colpa

TORINO - Non è di certo il più cattivo dei rapinatori l’uomo che un paio di giorni fa ha preso di mira una banca in zona Barca. Il soggetto, un italiano di 45 anni, è entrato nell’istituto armato di coltello, ma sin dai primi momenti non è sembrato molto convinto di quanto stesse facendo. Con il volto scoperto, il 45enne si è fermato a salutare alcuni conoscenti all’ingresso della filiale e alla fine si è accontentato del misero bottino di 219 euro in monetine. Qualche ore dopo, forse per il rimorso del gesto compiuto o per la certezza di essere beccato dalle forze dell’ordine, è stato il rapinatore stesso a recarsi al comando della polizia municipale di via Bologna, confessando il crimine commesso.