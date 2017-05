«Niente asilo per chi non è vaccinato», impazza la polemica sull'obbligatorietà dei vaccini

TORINO - Vaccini obbligatori o vaccini raccomandati? Questo è il problema. La Regione Piemonte appare decisa: vaccini sì. La Giunta è al lavoro per far passare una proposta di legge presentata il 22 dicembre dello scorso anno dal capogruppo del Sel Marco Grimaldi, in merito all'obbligo di vaccinare i bambini che frequentano l'asilo nido. La legge sarà discussa il prossimo trimestre insieme alla Commissione Istruzione e l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, si augura che il provvedimento passi in tempi brevi.

Chi si deve vaccinare?

A interessare la proposta di legge sono i piccoli tra 0 e 5 anni. A livello locale si mira a rendere obbligatori i vaccini per difterite, tetano, poliomielite ed epatite B che, attualmente, vengono solo "raccomandati». Dalla Regione insistono sul fatto che lasciare alle singole famiglie l'arbitrio di decidere se vaccinare o meno i propri figli incida sulla ricomparsa di malattie infettive di cui altrimenti si ipotizza la scomparsa definitiva. A livello nazionale poi, spiega Saitta, l'obiettivo è quello di rendere obbligatori i vaccini per pertosse, meningite, morbillo, parotite, rosolia, varicella, Papilloma virus e rota-virus: conditio sine qua non per accedere all'asilo nido.

La polemica

Attorno al tema dei vaccini si agitano non poche polemiche. I primi dissensi si alzano dalle righe dei cinquestelle: il diritto di frequentare gli asili non può essere in alcun modo vincolato dalla copertura di vaccinazione, sostengono in sintesi i pentastellati. A questo si aggiunga che il padre del movimento, Beppe Grillo, è stato ripreso, sulle pagine del New Yorks Time, per il suo atteggiamento scettico in merito ai vaccini. Sebbene il grillino per antonomasia abbia negato la veridicità di tali affermazioni, la fiamma della polemica resta viva. La proposta di legge passerà presto in Commissione e, data la portata del tema, il dibattito si preannuncia più vivo che mai.