«Mi picchiava da mesi», giovane donna trova il coraggio di raccontare le violenze subite 

TORINO - Dopo mesi di violenza la polizia ha messo fine al circolo di abusi in cui la donna viveva prigioniera. Si tratta di una giovane di appena vent'anni di origine rumena, picchiata con frequenza sempre crescente dal suo compagno, un connazionale di quindici anni più grande. Gli agenti di polizia hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia in seguito all'ennesimo litigio e hanno trovato la ragazza ferita e spaventata. La giovane è stata immediatamente trasportata in ospedale e l'uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Mesi di violenza

Il rapporto tra i due era iniziato sotto i migliori auspici, tanto che la coppia aveva deciso di andare a vivere insieme. Poco dopo l'inizio della convivenza però pare che l'uomo avesse mutato il suo comportamento, diventando aggressivo per futili motivi. Da gennaio di quest'anno la donna era vittima degli attacchi d'ira dell'uomo fino alla notte che ha messo fine all'incubo. La donna, che riportava una ferita alla testa, potrà fare ritorno a casa con una prognosi di 8 giorni.