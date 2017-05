I 4 appuntamenti imperdibili a Torino nel week end dal 5 al 7 maggio

TORINO - Non sapete cosa fare durante questo lungo fine settimana? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma a Torino e dintorni. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, inaugurazioni ed eventi gastronomici: a Torino, non c'è davvero il tempo di annoiarsi!

Gli eventi da non perdere a Torino

Residenze storiche aperte

In occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), sarà possibile visitare palazzi, ville e giardini delle residenze storiche private piemontesi. Un modo davvero speciale di trascorrere la domenica. Tra le meraviglie a pochi passi da Torino abbiamo il Castello Galli di La Loggia, il Castello dei Marchesi Romagnano a Virle Piemonte, il Castello di Marchierù a Villafranca Piemonte...

Per maggiori informazioni--->

Patti Smith in concerto

Nell'ambito degli eventi organizzati per la XXX edizione Salone del Libro di Torino, sale in cattedra per una lezione di musica e poesia la rock star Patti Smith. Terminato l'incontro con gli studenti di Alba e Torino inizia il concerto. Lo show si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del panorama musicale di maggio.

Per maggiori informazioni--->

Il «Giardino della Principessa»

All'interno di Palazzo Madama è stato ricostruito un giardino nel pieno rispetto di quanto testimoniato da documenti risalenti al XV secolo. Sembra incredibile ma un angolo di Medioevo rivive nel centro della città moderna! La visita al giarrdino è inclusa nel costo del biglietto di ingresso a Palazzo Madama.

Per maggiori informazioni--->

La festa dell'asparago di Santena

Ci si può fare il risotto, lo si mangia bollito, è spettacolare abbinato al formaggio fuso... Di cosa stiamo parlando? Dell'asparago, il re indiscusso della manifestazione "Asparisagra». La verdissima iniziativa, che arriva quest'anno al suo 68esimo compleanno, vi aspetta a Santena da venerdì 5 maggio al 14. L'iniziativa si preannuncia come una grande festa in onore dell'ortaggio più amato di questo periodo dell'anno.

Programma completo--->