I centri sociali contro Appendino: «Nessuna solidarietà ai manifestanti, è uguale a Fassino»

TORINO - I centri sociali scrivono a Chiara Appendino. A qualche giorno di distanza dalla presa di posizione della sindaca, che aveva espresso solidarietà alle forze dell’ordine e condannato la violenza dei manifestanti, un documento firmato csoa Askatasuna, csa Murazzi, Collettivo Universitario Autonomo, Kollettivo Studenti Autorganizzati e Prendocasa Torino critica duramente «l’atteggiamento ambiguo» tenuto dalla sindaca.

«Come Fassino o Appendino»

«Una forza politica che si definisce in rottura con il sistema dei partiti avrebbe, quantomeno, dovuto prendere posizione in maniera più matura e attinente alla realtà, e soprattutto diversa da quella dei suoi predecessori. A maggior ragione quando sappiamo che al corteo si sono visti alcuni consiglieri comunali e regionali del M5S, malmenati anch'essi dalla furia delle forze dell’ordine» si legge. Poi l’affondo più duro: «Abbiamo assistito al solito copione, un copione recitato in maniera sciatta. Tante parole identiche a un Fassino o Chiamparino qualunque…».

L'attacco dei centri sociali alla sindaca

Secondo i centri sociali dunque, la sindaca non avrebbe mantenuto le promesse elettorali e invece di contrapporsi e al Sistema Torino e presentarsi come alternativa ad esso, ne sarebbe quasi diventata parte integrante. Stona, secondo quanto riportato dal comunicato, il silenzio verso i manifestanti mandati in ospedale: «Abbiamo poi letto di telefonate in questura e complimenti al PM con l’elmetto Antonio Rinaudo, per gli arresti del giorno dopo ai danni dell'Asilo occupato. Un colpo al cerchio e uno al cerchio». Un attacco frontale. I centri sociali, in parte base elettorale della sindaca in campagna elettorale, rompono con Chiara Appendino.