Bioparco all'ex zoo comunale Michelotti, respinto il ricorso degli ambientalisti

TORINO - E' stato respinto il ricorso in appello delle associazioni ambientaliste contro il Comune di Torino in merito all'utilizzo di Parco Michelotti. Il bioparco Zoom ha ricevuto in concessione la gestione del parco in seguito a un bando chiuso nel 2015 e ha reso noto il progetto di destinare una porzione del Parco Michelotti alla realizzazione di un bioparco in cui svolgere attività naturalistiche, ludiche, scientifiche e didattiche.

L'opposizione degli ambientalisti

Le associazioni insorgono e si oppongono alla realizzazione del parco, che considerano come una riproposizione dello zoo. Il parco Michelotti, ex zoo comunale, è attualmente chiuso e il Bioparco Zoom, il quale prevede anche la riqualificazione di una parte a uso pubblico del parco, intende dargli una nuova vita.