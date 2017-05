Il vicesindaco di Torino in marcia con i «No Tav» indossando il tricolore, insorge l'opposizione

TORINO - I manifestanti «No Tav» si metteranno in marcia oggi, sabato 6 maggio, per protestare ancora una volta contro la realizzazione del treno ad alta velocità. Ad accompagnarli nel percorso che va da Bussoleno a San Didero ci sarà anche il vicesindaco della città di Torino, Guido Montanari, con tanto di fascia tricolore. La sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, ha sostenuto la partecipazione di Montanari affermando che non è la prima volta che il vicesindaco prende parte a manifestazioni di questo genere e precisando che la decisione è stata presa di comune accordo con la Giunta della città.

Polemiche dall'opposizione

Intanto dai partiti dell'opposizione c'è chi vocifera che la scelta di Montanari di schierarsi al fianco dei manifestanti non sia altro che un tentativo di "riappacificarsi" con i centri sociali, in seguito agli screzi nati dopo gli scontri del primo maggio. Le critiche si alzano dal capogruppo della Lega Nord Fabrizio Ricca e da Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia. Quest'ultimo sostiene che Montanari, così facendo, trascina l'istituzione in una battaglia di parte da cui questa dovrebbe invece restare avulsa. Tra le file dei manifestanti sfileranno anche il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Versaci e numerosi consiglieri M5S che nei mesi scorsi hanno abbandonato l’Osservatorio per la Torino-Lione.