Prostitute in San Donato, oltre 100 persone identificare nella notte

TORINO - Continua a preoccupare il fenomeno della prostituzione nell'area denominata "Martinetto", vale a dire tra via Gardoncini e corso Tassoni, Svizzera, Appio Claudio, i grandi viali di scorrimento adiacenti a Corso Regina Margherita. Sono oltre cento le persone identificate dagli agenti del Commissariato San Donato, nel corso di un'operazione notturna volta a contrastare il fenomeno imperante della prostituzione nell'area.

I controlli delle forze dell'ordine

L'operazione ha fornito inoltre l'occasione per effettuare dei controlli in alcuni esercizi commerciali tra via Zumaglia, corso Umbria e corso Francia. In seguito, otto cittadini stranieri identificati sono stati portati in Questura per accertamenti sull’identità personale. Al termine dei controlli 4 di essi sono stati denunciati poiché su di loro gravava un ordine della Questura di Torino di lasciare il territorio nazionale. Si aggiunge infine che, attraverso il sistema mercurio, sono stati controllati oltre 200 autoveicoli che si trovavano in zona Martinetto.